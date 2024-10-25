Глушаков о пиве после игр: «Можно литрушечку»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве после игр.

«Каждый футболист — профессионал и каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно «литрушечку», а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали. В Европе пьют пиво — это нормально. Кто захочет, тот подойдет и выпьет бутылку, утолит жажду. Но никто же не заставлять ничего пить — есть пиво, вода, кола — пей что хочешь», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».