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Сегодня, 00:34

Глушаков о пиве после игр: «Можно литрушечку»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве после игр.

«Каждый футболист — профессионал и каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно «литрушечку», а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали. В Европе пьют пиво — это нормально. Кто захочет, тот подойдет и выпьет бутылку, утолит жажду. Но никто же не заставлять ничего пить — есть пиво, вода, кола — пей что хочешь», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Ранее Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков

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