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Глушаков: «Не смотрел интервью Дзюбы и ничего не слышал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что не смотрел интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Интервью Дзюбы? Я его не смотрел и ничего не слышал. Каждый имеет свою точку зрения и пусть сам отвечает за свои слова. Высказывание Артема про «Спартак»? Мне неинтересно отвечать на провокационные вопросы», — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.

36-летний Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива», раскритиковал руководство московского клуба, поделился планами на будущее, высказался о российских комментаторах.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине
Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Денис Глушаков
Футбол

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