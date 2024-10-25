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Глушаков — о критике Соболева: «Время пройдет — все закончится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал, как нападающему «Зенита» Александру Соболеву реагировать на критику со стороны болельщиков.

«Что делать в такой ситуации? Терпеть. Время пройдет — все закончится. Карьера пройдет — забудут», — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027-го. 27-летний форвард провел семь матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Войводины&raquo;. Соболев зажег за «Зенит» — сделал каждый из четырех голов. Питерцы не оставили шансов сербам
Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Денис Глушаков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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