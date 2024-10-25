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Сегодня, 04:17

Глушаков: «Жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков ответил на слова голкипера «Зенита» Евгения Латышонка о том, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

— Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью, — цитирует «РБ Спорт» Глушакова. — Но жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги — выходит очень большая сумма.

— Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.

— Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря, в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.

— Собрать ребенка в школу — это уже тысяч 50.

— Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать — все стоит денег.

Евгений Латышонок. Латышонок: «Мне хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни»

Источник: «РБ Спорт»
Денис Глушаков
Футбол
Евгений Латышонок

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