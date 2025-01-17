Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:18

Глушаков: «Моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что не против начать хоккейную карьеру.

«Хоккей — это живая игра на встречных курсах. Матчи захватывающие и свой кайф в хоккее есть. Живее ли футбола? Ну, там непредсказуемая игра. Интенсивность другая. В футболе тяжело за минуту гол забить: пока добежишь до ворот, пока взломаешь оборону. А в хоккее за 20-30 секунд игра может перевернуться. Могут быстро забить в одну и в другую сторону. Площадка маленькая, быстрота мышления, единоборства и на драки интересно посмотреть иногда.

Сейчас моя футбольная карьера близится к завершению, и, надеюсь, встану на коньки и сам поиграю в хоккей. Начать карьеру? Почему нет? Но мне далеко до уровня Овечкина. Буду искать себя в другом хоккее, — цитирует Legalbet Глушакова.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Хоккей
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя