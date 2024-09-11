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11 сентября, 23:53

Глушаков — Промесу: «Не грусти, брат, еще сыграем. Если не в футбол, но на пианино»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков обратился к своему бывшему одноклубнику по «Спартаку» Квинси Промесу.

«Не грусти, брат, еще сыграем. Если не в футбол, но на пианино», — написал Глушаков в своих социальных сетях, добавив в конце смеющиеся эмодзи.

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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