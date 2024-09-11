Глушаков — Промесу: «Не грусти, брат, еще сыграем. Если не в футбол, но на пианино»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков обратился к своему бывшему одноклубнику по «Спартаку» Квинси Промесу.

«Не грусти, брат, еще сыграем. Если не в футбол, но на пианино», — написал Глушаков в своих социальных сетях, добавив в конце смеющиеся эмодзи.

В четверг, 5 сентября, клуб ОАЭ «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.