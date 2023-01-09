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Сегодня, 19:28

Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковной команды.

— Встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями.

— С грустью воспринял решение Туфана Садыгова расстаться с тобой?

— Это не его решение. Он мне сказал, что я могу ехать на сборы, тренироваться, быть рядом с командой. Но я сам понимаю, что для себя надо что-то поменять, поиграть еще где-то.

— Что за клубы тобой интересуются?

— Пока не готов говорить. Как придет время, обо всем расскажу. Думаю, дней через пять определюсь. Если же не получится, то поеду с супругой на сборы женского ЦСКА (смеется). Возьму тренировочную программу и буду спокойно готовиться — ребенок будет свистеть, а я выполнять спринты и бегать, а жена присмотрит за мной, — сказал Глушаков matchtv.ru.

— Речи о завершении карьеры нет?

— Ни в коем случае, не дождетесь!

Ранее 35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Источник: https://matchtv.ru/
Денис Глушаков
ФК Химки
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