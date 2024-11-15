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Сегодня, 14:44

Глушаков: «Барко хорошо начал в «Спартаке», но затем случился спад»

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко хорошо начал в «Спартаке», но затем случился спад. Сейчас вроде возвращается на свой уровень. Сложно выделить кого-то отдельно из игроков красно-белых. Тренер ротирует состав. Кто-то выходит в РПЛ, кто-то в Кубке России. Есть хорошие матчи, есть плохие. Но в целом это нормально», — сказал Глушаков «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний аргентинец забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач в 18 матчах за московскую команду.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Глушаков
Эсекьель Барко

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