Глушаков: «Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об уровне игры «Зенита» и «Краснодара».

«Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки там, где делать это необязательно. А «Спартаку» сейчас надо выигрывать каждый матч, чтобы лидеры не убежали далеко», — сказал Глушаков «СЭ».

Также экс-капитан красно-белых назвал причины успеха «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» — бегущая команда, которая реализовывает свои моменты. Не сказал бы, что им фартит. Они всего добиваются своим трудом, но если что-то не получается, на помощь приходит небольшая удача —залетает все. Но это в первую очередь решает мастерство исполнения футболистов», — добавил Глушаков.

После 13 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого в активе 33 очка. «Зенит» — второй (30 очков).