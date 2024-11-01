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Сегодня, 11:27

Глушаков — о «Спартаке»: «Турнирная таблица говорит за себя. Пока хвастаться и гордиться нечем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не слежу отдельно за Станковичем. Я смотрю на результаты команды. Турнирная таблица говорит сама за себя. Пока хвастаться и гордиться нечем. Если «Спартак» останется на таком же месте по итогам сезона, это будет провалом», — сказал Глушаков «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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