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Сегодня, 19:00

Глушаков — о возможных новичках «Спартака»: «По именам и суммам трансферы хорошие, но главное — результат на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании клуба в зимнее трансферное окно.

«Думаю и с новичками, и без них «Спартак» боролся бы за чемпионство в этом сезоне. Если есть хорошие и качественные футболисты — это замечательно для российского футбола и «Спартака». Но не каждый легионер может заиграть в России ментально. Все выстреливают по-разному. По именам и суммам трансферы хорошие, но самое главное, чтобы они давали результат на поле. Конкуренция «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа»? Не знаю, о какой конкуренции вы говорите (Улыбается.). Знаю «Зенит» и «Спартак», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее стало известно, что состав «Спартака» могут пополнить три футболиста: полузащитник «Торино» Иван Илич, вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари, а также нападающий АЕКа Леви Гарсия.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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