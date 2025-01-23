Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:53

Глушаков: «У «Зенита» денег, как у дурака махорки! Он может купить любого футболиста»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Зенита» зимой.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин-барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте. Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас — риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки (Смеется.)! Они могут купить себе любого футболиста», — сказал Глушаков «СЭ».

20 января «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

8
Денис Глушаков
ФК Зенит
Читайте также
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Белоус: «У «Локомотива» не видно вообще каких-либо амбиций»
Орещук: «Зенит» избавился от игроков, которые своим нытьем вносили дисбаланс»
Чернышов считает, что Кладуиньо предпочел большие деньги футболу
Черчесов: «СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за экспертными мнениями. Зачем?!»
Лепсая: «Трансфер Энрике в «Зенит» — не прямая продажа, а, скорее, обмен с доплатой»
Источник: «Пари НН» хочет подписать одноклубника Кокорина из кипрского «Ариса»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя