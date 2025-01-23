Глушаков: «У «Зенита» денег, как у дурака махорки! Он может купить любого футболиста»

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании «Зенита» зимой.

«У «Зенита» есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин-барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте. Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас — риск для будущего? «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки (Смеется.)! Они могут купить себе любого футболиста», — сказал Глушаков «СЭ».

20 января «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике. 24-летний игрок сборной Бразилии подписал контракт по схеме «4+1». В обмен на Энрике «Ботафого» получит вингера Артура, который присоединится к команде этой зимой, а также полузащитника Вендела, он отправится в «Ботафого» летом 2025 года.

В прошлом сезоне Энрике провел 55 матчей за «Ботафого», забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе клуба футболист выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.