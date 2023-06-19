Глушаков отреагировал на приговор Промеса: «Квинси — взрослый человек, он разберется в этой ситуации»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.

«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси — взрослый человек, он разберется в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильных ущербов для него», — сказал Глушаков «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.

Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года.