Глушаков: «Баста или Бейонсе? Вася стал хорошо петь. Раньше было так себе»

Сегодня, 11:27
Полузащитник «Химок» и «СКА-Ростова» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал, кого больше предпочитает слушать — российского рэпера Басту или американскую певицу Бейонсе.
Баста — владелец «СКА-Ростова», команда ушла из профессионального футбола в Медиалигу в начале 2024 года.
— Баста или Бейонсе?
— Баста, конечно! Передумал уже. Вкусы поменялись. Хорошо стал Вася петь. Тогда (когда отвечал на этот вопрос впервые — прим. «СЭ».) так себе пел. С возрастом переосмыслил.
Глушаков перешел в «СКА-Ростов» 3 октября. При этом футболист останется в структуре «Химок», выступающих в РПЛ.