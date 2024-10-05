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Сегодня, 11:27

Глушаков: «Баста или Бейонсе? Вася стал хорошо петь. Раньше было так себе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» и «СКА-Ростова» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал, кого больше предпочитает слушать — российского рэпера Басту или американскую певицу Бейонсе.
Баста — владелец «СКА-Ростова», команда ушла из профессионального футбола в Медиалигу в начале 2024 года.
— Баста или Бейонсе?
— Баста, конечно! Передумал уже. Вкусы поменялись. Хорошо стал Вася петь. Тогда (когда отвечал на этот вопрос впервые — прим. «СЭ».) так себе пел. С возрастом переосмыслил.

Глушаков перешел в «СКА-Ростов» 3 октября. При этом футболист останется в структуре «Химок», выступающих в РПЛ.

Денис Глушаков
Футбол

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