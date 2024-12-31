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Сегодня, 11:55

Глушаков заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере: «Хватит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о завершении карьеры.

— Можно ли сказать, что «Химки» в вашей карьере — последний клуб?

— Думаю, что да.

— То есть этот сезон — финальный?

— Думаю, да, хватит. Там уже в тренерство или куда-то еще, может на стройку пойду (смеется).

Ранее главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в интервью Metaratings.ru назвал Глушакова одним из самых титулованных футболистов, которого ему довелось тренировать.

3 октября 37-летний футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.

(Александр Абустин)

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Денис Глушаков
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