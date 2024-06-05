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Глушаков: «Выпить с Каррерой лимончеллу? Она очень слабая, а миллеровский 40 градусов всегда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получал ли приглашение от бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры предложение посетить Италию.

Ранее Глушаков и Каррера сообщили о своем примирении.

«Приглашал ли Каррера меня в Италию выпить чего-то традиционного? Да нет. Мы так не общались. Лимончеллу пить? Она очень слабая — 20 градусов, а миллеровский 40 всегда. Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию!» — сказал Глушаков «СЭ».

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.

Денис Глушаков
Футбол
Массимо Каррера
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