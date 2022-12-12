Глушаков ответил Зареме на слова о его травле: «Пусть расскажет. Я даже знаю, как это было спродюсировано»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что травля россиянина в 2019 году была срежиссирована.

«Пусть Зарема расскажет. Травля была «срежиссирована»? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить. А то, что меня единственного из футболистов «Спартака» не поздравляют с днем рождения тоже срежиссировано? Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со «Спартаком», а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя если взять всех полузащитников «Спартака», я забил больше всех вместе взятых», — сказал Глушаков «СЭ».

Контракт Глушакова со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон летом 2019 года. В 2020 году полузащитник перешел в «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за подмосковный клуб и забил один гол.