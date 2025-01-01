Глушаков: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне.

«В 2025 году «Спартак» станет чемпионом? Сложно говорить, плотность в турнирной таблице серьезная — хорошие команды борются за чемпионство. Могу сказать так: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона. Футбол — игра непредсказуемая, может, начнут сейчас ехать к нам качественные легионеры, возможно, у «Спартака» появится талант, как у «Локомотива» Батраков», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

«Спартак» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблицеРПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.