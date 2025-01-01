Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Глушаков: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне.

«В 2025 году «Спартак» станет чемпионом? Сложно говорить, плотность в турнирной таблице серьезная — хорошие команды борются за чемпионство. Могу сказать так: «Спартак» точно будет в тройке по итогам сезона. Футбол — игра непредсказуемая, может, начнут сейчас ехать к нам качественные легионеры, возможно, у «Спартака» появится талант, как у «Локомотива» Батраков», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

«Спартак» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблицеРПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

Источник: РБ Спорт
1
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя