Глушаков: «Абаскаль где-то прав, что Станкович играет на его багаже»

Игрок «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что сегодняшний «Спартак» был полностью подготовлен и создан его командой.

«Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже? Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Деян Станкович возглавил команду в мае 2024 года.