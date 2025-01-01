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Сегодня, 15:06

Глушаков: «Абаскаль где-то прав, что Станкович играет на его багаже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля, который ранее заявил, что сегодняшний «Спартак» был полностью подготовлен и создан его командой.

«Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже? Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Деян Станкович возглавил команду в мае 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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Денис Глушаков
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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