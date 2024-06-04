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Сегодня, 20:44

Глушаков: «Если вернусь в РПЛ, то это будет мой год. Есть одно событие...»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» заявил, что в случае возвращения в РПЛ, это будет его сезон.

— Сыграли в гала-матче ПМЭФ-2024. Если сейчас вернетесь в профессиональный футбол, то что покажете?

— Я покажу голы. Не знаю почему, но это должен быть мой год, если буду в РПЛ. Есть одно событие... — сказал Глушаков «СЭ» в рамках спортивной программы РФС на ПМЭФ-2024.

20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России Глушаков провел 57 встреч.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Урарту
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