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Сегодня, 18:10

Глушаков — об уходе Тавареша и Жозе: «Невелика потеря. Правильно, что «Спартак» с ними расстался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего «Спартака» Виллиана Жозе и защитника Томаша Тавареша.

«Взяли игроков, которые приехали, но ничем не запомнились, ничего не выиграли и уехали. Невелика потеря. Правильно, что «Спартак» с ними расстался», — сказал Глушаков «СЭ».

23-летний Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

33-летний Жозе играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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