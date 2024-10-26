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Сегодня, 13:22

Глушаков: «Тихонов созрел как один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном появлении у красно-белых российского тренера.

«Российский тренер в «Спартаке»? Это больная тема для всех болельщиков «Спартака» и не только. «Спартак» все время начинает сезон хорошо плюс-минус с любым тренером. Как только происходит какая-то неудача, все говорят, что надо увольнять и брать нового: русского или иностранца. Я не нахожусь в команде, поэтому судить об атмосфере не могу. На протяжении долгих лет еще будет то, что игроки и тренеры приходят и уходят. Надо, чтобы устаканилось все. У болельщиков «Спартака» есть запрос на русского тренера? В «Спартаке» работали и Тихонов, и Аленичев с Титовым. В принципе, неплохую команду создавали. Есть много специалистов, которые готовы возглавить. Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит «Спартак», играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Следующий матч команда проведет на выезде против «Пари НН» 27 октября в рамках 13-го тура чемпионата России.

Андрей Тихонов
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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