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Сегодня, 19:34

Денис Глушаков: «Селихов — хороший вратарь, во многих матчах выручал»

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Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вероятный уход вратаря Александра Селихова из красно-белого клуба.

По данным «СЭ», москвичи приняли решение разорвать контракт с 30-летним голкипером по ободному согласию сторон. Селихову выплатят зарплату за весь срок, оставшийся до окончания контракта летом этого года, — около 700 000 евро.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договоренности. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему, — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова. — О нем я знаю только хорошее, Селихов — хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры. Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут еще какого-то. Селихов — порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь — тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал все время конкурентоспособность, парень с характером».

Селихов перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. В этом сезоне голкипер провел за красно-белых 8 матчей — все в FONBET Кубке России и пропустил 7 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-selihov-horoshij-vratar-vo-mnogih-matchah-vy-ruchal/
Александр Селихов
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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