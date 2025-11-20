Видео
Сегодня, 20:03

Глушаков оценил идею возвращения пива на стадионы: «Если и самогон будут продавать, то будет весело»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Нормально к этому отношусь. Если это поможет спонсировать футбол, то, конечно, можно. Почему нет? Какая разница, до матча будут выпивать пиво или уже во время его в простых пластиковых стаканах? Во всей Европе пьют же пиво. Думаю, и здесь будет так же. Хотел бы я на стадионах увидеть продажу самогона? Если и его будут продавать, то будет весело. Да не, если серьезно, то это уже будет перебор. Пиво — нормально, это хлебосольный напиток. Если продавать более крепкое, это уже дурдом начнется», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

6

  • ToLkUnet

    Самогон не при чем, что с Глушаком не так?

    20.11.2025

  • Gordon

    Прав.

    20.11.2025

  • Gordon

    Сам ты дно

    20.11.2025

  • TokTram_

    Самогон - нет. И это не отменяет того, что Глушаков - это дно.

    20.11.2025

  • ToLkUnet

    Ты не выпиваешь?

    20.11.2025

  • TokTram_

    Глушакова - на органы. Хоть какая-то польза

    20.11.2025

    Денис Глушаков
