Глушаков оценил идею возвращения пива на стадионы: «Если и самогон будут продавать, то будет весело»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Нормально к этому отношусь. Если это поможет спонсировать футбол, то, конечно, можно. Почему нет? Какая разница, до матча будут выпивать пиво или уже во время его в простых пластиковых стаканах? Во всей Европе пьют же пиво. Думаю, и здесь будет так же. Хотел бы я на стадионах увидеть продажу самогона? Если и его будут продавать, то будет весело. Да не, если серьезно, то это уже будет перебор. Пиво — нормально, это хлебосольный напиток. Если продавать более крепкое, это уже дурдом начнется», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.