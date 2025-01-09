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Сегодня, 19:32

Глушаков выступил за возвращение Промеса в «Спартак»: «Картину не испортит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением с «СЭ» о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в Россию.

«Квинси — легенда! Он много голов забил за «Спартак» и вытянул много хороших матчей. Если он сейчас тренируется, то надо смотреть на его состояние. Если у него и клуба есть огромное желание, нужно договариваться о контракте. Думаю, он еще не такой старый, скорость не растерял. Он пригодится «Спартаку». Своим мастерством картину он точно не испортит», — сказал Глушаков «СЭ».

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

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Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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