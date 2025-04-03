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3 апреля, 13:35

Мацуев — о нефутбольных темах в «Спартаке»: «Отвлекает, не хочется, чтобы этот злополучный шоу-бизнес был в футболе»

Александр Абустин
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Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о влиянии перехода нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» на атмосферу в коллективе красно-белых.

— Летом команду покинул Соболев. Считаете ли, что его уход положительно повлиял на атмосферу в команде?

— Да, может быть, это так. Мы ищем какую-то грязь, только когда не о чем больше поговорить. Сколько было такого за последние годы в «Спартаке», когда совсем нефутбольные темы обсасывались? Конечно, это отвлекает, не хочется, чтобы этот злополучный шоу-бизнес был в футболе, хотя элемент шоу всегда присутствует. Если бы мы [летом] играли, как сейчас, то, я уверяю вас, никто бы не говорил [о Соболеве] в таком количестве. Не хочу возвращаться к этой теме, потому что дверь уже захлопнута. Всем желаю удачи, вне зависимости от того, кто и как уходил.

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Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. В составе петербуржцев нападающий провел 15 матчей в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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