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Сегодня, 11:22

Мацуев — о «Спартаке»: «Выиграть у «Зенита», но уступить «Рубину» и махачкалинскому «Динамо. Куда это годится?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Народный артист РФ Денис Мацуев ответил на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство в этом розыгрыше РПЛ.

«Шансы «Спартака»? Наш бич в последнее время такой: выиграть у «Зенита», но проиграть «Рубину» или на своем поле махачкалинскому «Динамо». Ну что это такое? Куда это годится? У «Акрона» мы выгрызли победу. У «Акрона», при всем к нему уважении, где, кстати, играет Артем Дзюба — бывший спартаковец», — цитирует Мацуева ТАСС.

После 25 туров «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича на три очка отстает от «Зенита» и на 5 баллов — от «Краснодара».

В субботу, 26 апреля красно-белые на выезде встретятся с ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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