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Сегодня, 20:20

Мацуев — о приобретениях «Спартака» в этом сезоне: «Покупки странного плана»

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Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

«Покупки странного плана. Там какого-то 32-летнего купили (Виллиана Жозе, — прим «СЭ»). Честно сказать, в таком возрасте игрока покупать игрока странно. Нельзя сказать, что это покупка, которая выстрелит. Дай бог, конечно, но не знаю», — сказал Мацуев «СЭ».

Этим летом «Спартак» приобрел аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Следующий матч красно-белые сыграют против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15:00 по московскому времени.

Александр Абустин

ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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