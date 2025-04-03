Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 апреля, 13:05

Мацуев считает Дзюбу примером для молодого поколения: «Пример того, как нужно бороться и идти вперед»

Александр Абустин
Telegram Дзен

Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — это пример того, как нужно бороться и идти вперед. Вне зависимости от происходящего. Думаю, в любой профессии так, тем более в нашем футболе, где достижений не так много в последнее время. Как бы Артема ни критиковали за его нефутбольный шлейф, мы видим результат. Вот это образец для молодого поколения. То, что он делал на футбольном поле, всегда было честно и откровенно. Даже в матче против Гренады мы видели, что это большой человек. В прямом и переносном смысле. Мастер. Мы понимаем, что его карьера скоро закончится. Таких личностей нам будет не хватать», — сказал Мацуев «СЭ».

19 марта Дзюба забил гол в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.

Денис Мацуев и&nbsp;Станислав Черчесов.«После смерти отца спасает сцена и игра любимой команды». Мацуев — о «Спартаке», Дзюбе и возвращении сборной России

8
Артем Дзюба
Денис Мацуев
Читайте также
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Комличенко — о критике со стороны Дзюбы: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит»
Дзюба — установившему рекорд Овечкину: «Я безумно горд, что ты наш соотечественник»
Сулумов: «Дзюба — чушеносец. После его слов о бое с Махачевым все понимают, что Артем может нести бред на любую тему»
«Они никто и звать их никак». Дзюба наехал на «СЭ» и Спортс'', разнес Эмери и объяснил, почему победит Махачева в бою
В «Акроне» назвали Дзюбу национальным героем: «Определенный символ для каждого города»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя