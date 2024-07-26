Мацуев — о «Спартаке»: «Устал говорить о любимой команде со знаком минус»

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры красно-белых в новом сезоне.

«К сожалению, не видел матч с «Оренбургом», как всегда был на сцене, посмотрел только фрагменты. Так хочется всегда начать ярко. Но с командой, которая не ассоциируется со словом «гранд» вчистую проиграли по всем показателям. Привыкать к этому не хочется совершенно. Ничего приятного в этом нет. Не люблю говорить в пессимистическом настроении, когда у меня концертный график и поток счастья с выходом на сцену. Но вот моя любимая команда этого счастья, к сожалению, не добавляет. Ни сейчас, ни в прошлом сезоне. Давайте посмотрим, что получится, как будет работать селекционная служба. Пока печально все. Мне просто уже надоело говорить о «Спартаке» со знаком минус», — сказал Мацуев.

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин