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Сегодня, 08:10

Мацуев — о чемпионской гонке: «Сейчас градус интриги все повышается»

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Прошедший тур показал, что в нашем чемпионате возобновилась интрига. «Краснодар» осечкой «Зенита», к сожалению, не воспользовался. Но все равно, сейчас градус интриги все повышается, все очень эмоционально. Даже «Динамо» чуть ли не вновь включилось в чемпионскую гонку», — сказал Мацуев «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Денис Сафронов

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