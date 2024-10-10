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Сегодня, 07:12

Маслов: «Главное, чтобы у Гончаренко хватило задора для выполнения задачи в «Пари НН»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Нижнего Новгорода» Денис Маслов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Отличный тренер. Он обладает всеми нужными навыками, тренировать он точно умеет. В РПЛ он работал с несколькими командами. Есть у кого-то сомнения в том, что он квалифицированный тренер? Таких сомнений нет ни у кого. Самое главное, чтобы у Гончаренко был драйв. Понятно, что он работал в других условиях. От ЦСКА требовали чемпионства, от «Краснодара» — медалей. От «Кубани» и «Урала» — места в десятке. В «Нижнем» другая задача. Главное, чтобы у него хватило задора для выполнения такой задачи. Так понимаю, бороться за выживание — новый для него опыт. Гончаренко равно качество», — цитирует Metaratings.ru Маслова.

Соглашение 47-летнего специалиста с «Пари НН» заключено на два года. После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
Денис Маслов

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