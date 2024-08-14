Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Денис Маслов заявил, что игроки «Краснодара» должны привыкнуть к требованиям Мусаева

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о выступлении «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Команда была построена еще год назад специалистом, который играл в совсем другой футбол. Быстро перестроить команду не может ни один тренер. Да, если бы на месте Мусаева был топ-тренер, он быстрее перестроил бы состав. Мусаев, возможно, тоже построит новую команду. Просто ему нужно больше времени, вот и все. Футболисты должны привыкнуть к его требованиям и к перестройке. Наверное, у игроков не хватает квалификации, чтобы постоянно играть в атаку. Для этого нужны другие футболисты», — цитирует Маслова Metaratings.ru.

«Краснодар» после четырех туров в РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице с шестью очками.

Источник: Metaratings.ru
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Обсудить
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кайо рассказал о серьезности травмы игрока

Масалитин — о Сергееве в ЦСКА: «Хороший игрок, который бы пригодился. Но «Зенит» его вряд ли отпустит»