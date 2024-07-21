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Сегодня, 20:17

Денис Попов: «ЦСКА ищет свою игру и оптимальный стартовый состав»

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Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Надо понимать, что только первый тур, и в ЦСКА сейчас определенная притирка с учетом прихода нового главного тренера и новых игроков. А «Ростов», учитывая, что играл сразу с таким соперником, где-то, на мой взгляд, осторожничал. Они начали активно, но потом перешли на оборонительный позиционный футбол с уклоном на быстрые ответные атаки. ЦСКА ищет свою игру и оптимальный стартовый состав, идет становление команды. Надо подождать ближайшие пять туров, чтобы делать какой-то анализ и давать кратковременный прогноз, — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Во втором туре чемпионата России армейцы сыграют в гостях с «Пари НН» 27 июля, а желто-синие днем ранее встретятся на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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