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Попов: «Если Дзюба дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше»

Попов прокомментировал хет-трик Дзюбы в ворота «Ростова»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

«Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь все зависит больше от него самого — насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артем как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделал. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005043354_denis_popov_esli_dzyuba_duraka_valyat_ne_budet_to_prodoljit_zabivat_i_dalshe
Артем Дзюба
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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