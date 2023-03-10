Попов: «Если Дзюба дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше»

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

«Хет-трик Дзюбы? Он футболист квалифицированный, хороший. Здесь все зависит больше от него самого — насколько он мотивирован и будет играть. Мы уже говорили, что он мотивирован. Артем как раз это показал с первых матчей. Если дурака валять не будет, то продолжит забивать и дальше. Против «Спартака» ему где-то не повезло, в штангу попал, моменты были у него в каждой игре. А «Ростову» уже хет-трик сделал. Это очень важное приобретение для «Локомотива». Я думаю, Дзюба поможет им решить поставленную задачу», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.