Денис Попов: «Надеюсь, Смолов завершит карьеру на мажорной ноте»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Смолов — опытный футболист. Есть лимит на легионеров — это раз. У Смолова есть квалификация — это два. Он будет решать эпизоды, забивать свои голы и отдавать результативные передачи. Ну и не надо забывать, что Смолов раньше уже играл в «Краснодаре» и приносил пользу этой команде, был определенный результат. Наверняка переход Смолова в «Краснодар» — это отчасти дань уважения к нему за то время. У него близится завершение карьеры, учитывая возраст. Наверно, в «Краснодаре» он и закончит ее. Будем надеяться, что на мажорной ноте, — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.