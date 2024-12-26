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Сегодня, 16:50

Денис Попов считает, что уход Роши из ЦСКА зависит от желания игрока

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о возможном трансфере защитника армейцев Виллиана Роши в бразильский «Интернасьонал».

«Нужно ли ЦСКА отпускать Рошу? Вопрос такой, специфический. Смотря какие деньги предлагают за него и насколько клуб сможет ими воспользоваться, чтобы найти замену. Еще надо понимать, чего сам игрок хочет. Если у него нет желания играть дальше за ЦСКА, то вопрос, насколько он будет помогать команде, если останется» — сказал Попов «Евро- Футболу».

В этом сезоне 29-летний Роша сыграл за ЦСКА 14 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Денис Попов
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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