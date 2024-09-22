Ткачук: «При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет»

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Акрон».

«Он нападающий хорошего уровня. Может быть 0:0 в матче, а потом один навес может превратиться в гол. При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет», — цитирует «РБ Спорт» Ткачука.

«Акрон» 12 сентября объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. Артем провел три матча за тольяттинскую команду и отметился тремя результативными передачами.