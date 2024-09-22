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Ткачук: «При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Акрон».

«Он нападающий хорошего уровня. Может быть 0:0 в матче, а потом один навес может превратиться в гол. При таком росте и таком опыте Дзюбы, думаю, что «Акрон» не пожалеет», — цитирует «РБ Спорт» Ткачука.

«Акрон» 12 сентября объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. Артем провел три матча за тольяттинскую команду и отметился тремя результативными передачами.
Артем Дзюба. Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало
Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Денис Ткачук
Футбол
ФК Акрон
ФК Тюмень

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