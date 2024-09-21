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Сегодня, 14:41

Денис Ткачук: «Личка — реально хороший человек и тренер, понимающий футболиста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, почему не верил в то, что Марцел Личка возглавит московское «Динамо».

Ткачук играл в «Оренбурге» под руководством чешского специалиста.

«Если честно, в то, что он пойдет в «Динамо», — не верил. В «Динамо» всегда больше любили иностранцев. Не чувствовалось, что Личка — иностранец. Он по-русски разговаривает, как и мы с вами, чуть-чуть с акцентом. Личка поработал в Беларуси и в «Оренбурге», показал там результат. Не думал, что «Динамо» его пригласит, но слава богу, что так произошло. Потому что Личка — реально хороший человек и хороший тренер, понимающий футболиста», — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В дебютном сезоне он выиграл бронзовые медали с бело-голубыми.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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