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Сегодня, 09:52

Угаров: «Динамо» достойно чемпионства. На протяжении второго круга у них была более стабильная игра»

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Я бы сказал так, что, наверное, все-таки не команды идут к чемпионству, а чемпионство тянется вниз к командам. Наверное, более достойно «Динамо». На протяжении второго круга у них была более стабильная игра. «Краснодар» до паузы шел достаточно неплохо, после паузы что-то сломалось. Ну, а «Зенит», я считаю, весь чемпионат то играл, то не играл, то играл, то не играл как-то. С перепадами с какими-то большими. Летом играли, потом начали ждать какие-то усиления трансферные. Усиления произошли, а результата как не было, так и нет. Поэтому, наверное, надо спрашивать у того, кто приобретал таких футболистов, которые сейчас выходят и ходят пешком по полю», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

 
Футболисты &laquo;Динамо&raquo; поздравляют Муми Нгамале с&nbsp;победным голом в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Вторым идет «Зенит» (51), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Денис Угаров
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