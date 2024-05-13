Угаров: «Динамо» достойно чемпионства. На протяжении второго круга у них была более стабильная игра»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Я бы сказал так, что, наверное, все-таки не команды идут к чемпионству, а чемпионство тянется вниз к командам. Наверное, более достойно «Динамо». На протяжении второго круга у них была более стабильная игра. «Краснодар» до паузы шел достаточно неплохо, после паузы что-то сломалось. Ну, а «Зенит», я считаю, весь чемпионат то играл, то не играл, то играл, то не играл как-то. С перепадами с какими-то большими. Летом играли, потом начали ждать какие-то усиления трансферные. Усиления произошли, а результата как не было, так и нет. Поэтому, наверное, надо спрашивать у того, кто приобретал таких футболистов, которые сейчас выходят и ходят пешком по полю», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Вторым идет «Зенит» (51), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).