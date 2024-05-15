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Сегодня, 10:24

Угаров: «Кому-то в «Зените» надо дать понять, что он здесь не такой ведущий футболист, как кажется»

Владислав Корегин
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА.

Игра состоится в среду, 15 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Кукуян.

«Зенит» же оглашал перед сезоном, что хочет и Кубок, и чемпионство взять. Поэтому шансы не потеряны. Многое будет зависеть от того, как команда после игры чемпионата настроится на кубковую игру с ЦСКА. Все будет зависеть от игроков, но я бы сделал большие выводы после последних четырех игр, в которых играли некоторые футболисты. Может быть, надо кому-то дать понять, что он здесь не такой ведущий футболист, как кажется. Хотя там многие, я думаю, об этом знают. Клаудиньо непонятно играет, Вендел, мне кажется, уже собрался уехать куда-то. А так нельзя, если их считают лидерами, они должны вести за собой команду в любой ситуации», цитирует Угарова «РБ Спорт».

 
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Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА в Кубке России завершился вничью — 1:1.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Угаров
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