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Угаров: «Выход Дзюбы на поле в игре с «Зенитом» не особо скажется на результате»

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не станет ключевой фигурой на поле в матче 12-го тура РПЛ.

«Мне кажется, слишком много сейчас говорится о Дзюбе. А ведь он такой же, как и остальные футболисты. Он не играл какое-то время, сейчас зашевелился. Очень много внимания ему уделяется, а надо уделять его всей команде. Думаю, присутствие Дзюбы на поле в предстоящем матче не особо скажется на результате», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в пятницу, 18 сентября. Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит

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