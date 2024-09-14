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Сегодня, 06:57

Угаров: «Дзюба в «Акроне» — это мина замедленного действия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Выбор «Акрона» — замечательный, выбор Дзюбы — тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос — кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу — и на это будет очень интересно посмотреть. У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы... И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба — это мина замедленного действия», — цитирует «РБ Спорт» Угарова.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Денис Угаров

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