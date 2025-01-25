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Угаров: «Не исключаю, что в оставшихся играх Вендел будет приберегать себя для новой команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал планируемый летом 2025 года переход полузащитника Вендела в «Ботафого».

«Согласен, что Вендел был одним из лучших футболистов последних лет в российском футболе. Не думаю, что его уход летом будет большой потерей для команды. «Зениту» сейчас прежде всего нужно выиграть чемпионат в седьмой раз подряд в год столетия клуба.

Если же возвращаться к Венделу, то многие сильные футболисты уходили из «Зенита» ещё во времена еврокубков: Халк, Данни, Бруну Алвеш и многие другие. Мне кажется, все эти футболисты были сильнее Вендела. Поэтому думаю, что с ним нужно было расстаться уже сейчас и забыть. Я не исключаю такого варианта, что в оставшихся играх Вендел будет приберегать себя для новой команды», — цитирует Legalbet Угарова.

Источник: Legalbet
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
Денис Угаров
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