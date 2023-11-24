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Сегодня, 23:16

Угаров: «У «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом»

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Думаю, у «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом», потому что в Петербурге играют футболисты выше уровнем. Что касается отсутствия Кассьерры и Мантуана, то это ничего принципиально не поменяет. Соперник настолько слаб, что сейчас выпускать в составе «Зенита» можно кого угодно — результат будет одинаковым и закономерным», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Матч пройдет в субботу, 25 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Денис Угаров
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