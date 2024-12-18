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Сегодня, 15:27

Денис Угаров поделился своими впечатлениями от первой части сезона РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился своими впечатлениями от первой части сезона РПЛ.

«Самое сильное позитивное впечатление — это достаточно уверенная концовка «Спартака». Плелись ни шатко ни валко в середине, но потом поднялись и выдали хороший финиш. Но это связано в том числе с ошибками конкурентов, того же «Зенита», поэтому у «Спартака» появился шанс. Ну и, конечно, харизма тренера Деяна Станковича», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

«Наверное, главное разочарование первой части сезона — последние две игры «Зенита». Могли спокойно и уверенно завершить все с определенным отрывом, но почему-то этого не получилось», — добавил Угаров.

По итогам 18 туров первое место в таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) по дополнительным параметрам. Тройку замыкает «Спартак» с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Денис Угаров
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