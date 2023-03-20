Угаров: «Как только у «Зенита» неудачи, так сразу же начинают искать подводные камни»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, могут ли последние результаты команды из Санкт-Петербурга говорить о том, что в команде кризис.

«Результаты на данный момент хорошие. «Зенит» лидирует с отрывом. Паники и волнения нет. Бывает спад какой-то. Кубок и чемпионат — разные соревнования. Проиграл «Зенит» в РПЛ — ничего страшного. Если это затянется и будет неудача в следующем матче, то, конечно, можно будет говорить о подобии кризиса. Как только у «Зенита» неудачи, так сразу же начинают искать какие-то подводные камни. Да, поражение в Кубке — большой минус. Что касается чемпионата... Но не может «Зенит» все время выигрывать. Проиграли ЦСКА. Посмотрим, как будет дальше. Есть руководство команды, которое будет делать выводы, если им что-то не будет нравится. Пока руководство молчит. Есть запас очков. Осталось 10 туров до конца. Главное не проигрывать командам, которые идут ниже «Зенита» и не борются за призовые места — «Уралу», «Оренбургу», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков.