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Сегодня, 19:16

Угаров — о «Зените»: «Состав надо менять и готовится к тому, кто останется»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что петербургской команде требуются изменения в составе.

«Семаку надо использовать тех людей, которые у него есть. Когда будет ясно, что кто-то уходит, тогда и будет разговор. Состав надо менять и готовится к тому, кто останется. Семаку виднее, кто в каком состоянии находится. Выводы он должен сделать сам», — сказал Угаров «Спорт День За Днем».

«Зенит» набрал 4 очка в турнирной таблице чемпионата России и занимает третье место. В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа.

Источник: Спорт День За Днем
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