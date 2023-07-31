Угаров — о «Зените»: «Состав надо менять и готовится к тому, кто останется»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что петербургской команде требуются изменения в составе.

«Семаку надо использовать тех людей, которые у него есть. Когда будет ясно, что кто-то уходит, тогда и будет разговор. Состав надо менять и готовится к тому, кто останется. Семаку виднее, кто в каком состоянии находится. Выводы он должен сделать сам», — сказал Угаров «Спорт День За Днем».

«Зенит» набрал 4 очка в турнирной таблице чемпионата России и занимает третье место. В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа.