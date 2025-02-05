Денис Угаров: «Соболев вряд ли улучшит статистику в чемпионате»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров выразил сомнения, что форвард Александр Соболев улучшит свою статистику в чемпионате России.

«Я не понял изначально, зачем Соболева покупали, — приводит «РБ Спорт» слова Угарова. — На тот момент в команде уже были хорошие нападающие. Мне кажется, Сергеев, который был в «Зените», выше по уровню.

Соболев напоминает чем-то Дзюбу. Но тому повезло, что в «Зените», когда в нем играл Артем, был Халк. Вот Халк сделал из него более-менее нормального футболиста. Бразилец отдавал Дзюбе на пустые ворота, тот забивал. Сейчас в «Зените» такого игрока нет, потому что бразильцы играют, в основном, сами с собой. Они сами хотят забивать, пасоваться. Нет человека, который непосредственно отдавал бы Соболеву.

Поэтому он вряд ли сильно улучшит свою статистику. Тем более что сейчас приобрели еще одного нападающего — Луиса Энрике. А игры на сборах, сами понимаете, мало что значат и мало кому интересны».

На зимних сборах Соболев забил три мяча. В 12 играх РПЛ за «Зенит» форвард не смог отличиться.