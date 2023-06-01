Денис Угаров: «У тех футболистов, которые провели в сезоне почти все игры, уже нет нужных эмоций и мотивации»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о запасных игроках питерского клуба.

«Конечно, у тех футболистов, которые провели в сезоне почти все игры, уже нет нужных эмоций и мотивации. Но есть люди, которые сидели на скамейке благополучно все матчи и сейчас не могут, грубо говоря, обыграть команду не из верхней части таблицы. И таких футболистов, я считаю, надо выгнать. Очень много разговоров — а давайте будем давать шанс одному-другому-третьему, а когда они выходят и играют непонятно как, зачем давать им шанс? Пусть едут в другую команду и играют там», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В заключительном туре сине-бело-голубые сыграют против «Факела». Матч пройдет 3 июня.